Famiglia nel bosco | come si è presentato il padre nella nuova casa
Nathan, il padre della famiglia anglo-australiana che da anni vive isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) in condizioni di autosufficienza estrema, ha iniziato ieri il trasloco nel casolare "Nonna Gemma", messo gratuitamente a disposizione dal ristoratore ortonese Armando Carusi.Per la prima volta da quando è scoppiata la vicenda, Nathan ha varcato la soglia di una casa "normale": si tratta di una soluzione temporanea in attesa della ristrutturazione e messa a norma della loro abitazione nel bosco. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45195917 Con buste di vestiti, coperte e pochi effetti personali, l’uomo ha iniziato a trasferirsi nell’immobile ristrutturato per scopi turistici, a pochi minuti dal luogo dove la famiglia viveva senza acqua corrente né elettricità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
