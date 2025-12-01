Famiglia nel bosco come si è presentato il padre Nathan nella nuova casa

Nathan ha varcato ieri, per la prima volta, la soglia di una casa che somiglia davvero a un’abitazione tradizionale, lontana dalle condizioni estreme in cui la famiglia anglo-australiana ha vissuto per anni nel bosco di Palmoli. La giornata è cominciata presto, con il padre impegnato a caricare buste di vestiti, coperte e pochi oggetti essenziali, testimonianza di una quotidianità ridotta all’osso che ora cerca una nuova forma. Il casolare “Nonna Gemma”, rimesso a nuovo per finalità turistiche, si è aperto davanti a lui come un ambiente quasi estraneo: stanze pulite, infissi nuovi, acqua corrente, elettricità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it