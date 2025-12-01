Falso broker prometteva guadagni rapidi ma i soldi sparivano | truffa da 200mila euro

Faenza (Ravenna), 1° dicembre 2025 — Per mesi aveva conquistato la fiducia dei risparmiatori promettendo guadagni rapidi, investimenti “sicuri” sui mercati esteri e un sistema di bonus pensato per convincere i clienti a versare somme sempre più alte. In realtà, secondo la Procura di Ravenna, dietro quel presunto talento da broker internazionale c’era soltanto un meccanismo studiato per drenare denaro e farlo rimbalzare tra conti correnti esteri e spese personali, comprese auto di lusso. In questo modo avrebbe truffato per circa 200.000 euro quattro persone.  Ora, per quell’uomo — un sedicente consulente finanziario ben introdotto nel circolo delle conoscenze locali — è scattata una misura cautelare personale, eseguita nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

