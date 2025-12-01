Fabrizio Corona a processo per diffamazione | Giorgia Meloni sarà ascoltata il 21 maggio

Il 21 maggio a Montecitorio, Giorgia Meloni testimonierà contro Fabrizio Corona accusato di diffamazione e circolazione di fake news. L'ex re dei paparazzi aveva infatti diffuso la notizia secondo cui tra la premier e Manlio Messina ci fosse una storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fabrizio Corona a processo per diffamazione: Giorgia Meloni sarà ascoltata il 21 maggio

