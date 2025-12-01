Fabriano sfiora l’impresa Jesi crolla a Ravenna
Ristopro Fabriano 80 Virtus Roma 82 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 14, Beyrne 4, Dri 19, Šilke-Žunda 19, Wojciechowksi 4, Beltrami 3, Vavoli 9, Ponziani 8, Redini, Mazzolini, Chiucchi. All. Nunzi VIRTUS ROMA: Barattini 9, Rodriguez 7, Toscano 11, Battistini 6, Lenti 15, Visintin 2, Majcunic 11, Bazan 6, Leggio 15, Fokou. All. Calvani Arbitri: Rinaldi di Livorno, Di Salvo di San Giuliano Terme (PI), Montano di Monteriggioni (SI) Parziali: 29-18; 37-42; 55-60; 80-82 Note: Tiri liberi: Fabriano 1314; Roma 811; Tiri da 2: 1724; 2538; Tiri da 3: 1128; 828; Rimbalzi: 27 (off. 8, Vavoli 7); 29 (off. 14, Battistini 7); Assist: 17 (Šilke-Žunda 7); 14 (Barattini 6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
