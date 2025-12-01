F1 Zak Brown fa mea culpa | Mi scuso con i piloti abbiamo commesso un errore madornale

McLaren è uscita con le ossa rotte dal Gran Premio del Qatar 2025, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha infatti buttato via la vittoria di Oscar Piastri ed un probabile terzo posto di Lando Norris per un incredibile errore strategico, decidendo di non fermarsi al settimo giro in regime di Safety Car come hanno fatto invece tutti gli altri e consegnando di fatto il successo ad un Max Verstappen ormai sempre più minaccioso in classifica generale. “ Abbiamo chiaramente commesso un errore madornale. Penso che Oscar sia stato assolutamente impeccabile per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Zak Brown fa mea culpa: “Mi scuso con i piloti, abbiamo commesso un errore madornale”

