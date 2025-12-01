F1 scintille tra Marko e Wolff su Antonelli | Lo ha fatto passare Accuse da stupidi

Lusail (Qatar), 1° dicembre 2025 - In un Mondiale ormai diventato una sfida di nervi oltre che di velocità, qualsiasi dettaglio pesa. E l’episodio che ha coinvolto Kimi Antonelli negli ultimi giri del GP del Qatar ne è la prova: un semplice errore del giovane pilota Mercedes si è trasformato in un nuovo fronte di polemica tra Red Bull e la scuderia di Brackley. Il diciannovenne bolognese, autore di una gara solida fino a quel momento, si trovava in piena lotta: da un lato cercava di tenere dietro Lando Norris, dall’altro provava ad avvicinare Carlos Sainz per un possibile podio. A due tornate dalla fine, però, la scivolata alla curva 9 ha spalancato la porta al britannico, che ne ha approfittato per prendersi la quarta piazza e soprattutto due punti in più in classifica generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1, scintille tra Marko e Wolff su Antonelli: “Lo ha fatto passare”. “Accuse da stupidi"

Altre letture consigliate

“La parte più divertente è stata quando è arrivato il messaggio dalla McLaren: 'Attacca Max, sorpassalo'. Da lì in poi, Max ha fatto un giro più veloce dopo l'altro”. - Helmut Marko #MemasGP #F1 #RedBull #MaxVerstappen #LasVegasGP - facebook.com Vai su Facebook

F1, sparks fly between Marko and Wolff over Antonelli: "He let him through." "Stupid accusations." - Controversy erupted between Red Bull and Mercedes after the Qatar race finale. sport.quotidiano.net scrive

F1 | Marko accusa Antonelli di aver favorito Norris, Wolff non ci sta: “Che assurdità, resto incredulo” - Le tensioni tra Toto Wolff e Helmut Marko sono riemerse dopo il Gran Premio del Qatar, in seguito alle accuse del consulente Red Bull secondo cui Kimi Antonelli avrebbe lasciato volutamente strada a L ... Da msn.com

F1 | Marko attacca: "Kimi ha lasciato passare Norris". Wolff risponde: "Bisogna essere stupidi per dire certe cose" - Duro botta e risposta tra Marko e Wolff riguardo l'errore di Antonelli che a pochi chilometri dalla fine del Gran Premio del Qatar ha involontariamente favorito Norris. Riporta msn.com

Polemica in Qatar, Helmut Marko attacca: “Antonelli ha fatto passare Norris”; la risposta piccata di Toto Wolff… - Sul circuito di Lusail, Max Verstappen ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia ... Si legge su oasport.it

Giù le mani da Antonelli: "Senza cervello", Wolff risponde alle accuse di Lambiase e Marko. Kimi oscura i social - Antonelli investito dalle accuse degli uomini Red Buill, Lanbiase e Marko su tutti, per l'errore nel finale che ha dato via libera a Norris. Come scrive sport.virgilio.it

F1, Antonelli sorpassato da Norris nel GP Qatar: le accuse e poi le scuse della Red Bull - La Red Bull, con un comunicato ufficiale, si è scusata con il pilota italiano dopo i sospetti e le parole del consulente Marko sul sorpasso nel finale di Norris sullo stesso Kimi: "L'ha fatto apposta ... Si legge su sport.sky.it