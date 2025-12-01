F1 Papaya nell’ombra di Verstappen che riapre la classifica mondiale

Il Gran Premio del Qatar regala uno dei finali di stagione più intensi degli ultimi anni e rimanda ogni verdetto ad Abu Dhabi. La classifica mondiale di F1 resta apertissima grazie alla vittoria di Max Verstappen, capace di riprendere terreno su Lando Norris e riaccendere una sfida iridata che coinvolge tre piloti: lo stesso olandese, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - F1, Papaya nell’ombra di Verstappen che riapre la classifica mondiale

Leggi anche questi approfondimenti

FP1: PIASTRI DAVANTI A TUTTI, RINASCITA PER L'AUSTRALIANO? SEGUE NORRIS Duo papaya che si piazza davanti a tutti nella prima sessione del penultimo appuntamento dell'anno. McLaren che il venerdì sembra favorita sugli altri team anche su - facebook.com Vai su Facebook

F1, Verstappen vince in Qatar davanti a Piastri e ora bracca Norris (4°) nella corsa al Mondiale - Al britannico della McLaren restano 12 punti sull’olandese e 16 su Piastri in vista del gran finale a Abu Dhabi. Si legge su repubblica.it

McLaren si incarta con le papaya rules, Verstappen non perdona, magnifico Sainz, calvario Ferrari. Le pagelle del GP del Qatar - Max Verstappen beffa le McLaren, con la sosta anticipata in regime di safety car, e vince a Lusail, nella penultima prova in calendario, tenendo ... Secondo eurosport.it

F1 pagelle Gp Qatar: Verstappen micidiale, McLaren presuntuosa, Sainz si fa beffe di Hamilton e Leclerc - Voti, pagelle, top e flop del Gp del Qatar vinto da Verstappen che riapre il mondiale con un capolavoro ai danni di Piastri e Norris, grande podio di Sainz alla faccia della Ferrari e di Hamilton e Le ... Riporta sport.virgilio.it

F1, pagelle GP Qatar 2025: geniale tattica Red Bull, grave errore strategico per la McLaren - PAGELLE GP QATAR 2025 F1 Max Verstappen 10: dopo la pausa estiva ha collezionato nove podi consecutivi e cinque vittorie, rendendosi protagonista di una ... Da oasport.it

F1 | Verstappen capitalizza il regalo McLaren e ora mette paura a Norris - Il team papaya ha perso in Qatar per evitare un traffico che in realtà non c’è mai stato: per paura di cedere la track position il muretto non ha chiamato in pit lane le due MCL39 al giro 7 quando è e ... Si legge su msn.com

F1 Gp Qatar, la gara, il risultato. Verstappen vince davanti a Piastri e Sainz. Norris quarto, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi. Leclerc ottavo e Hamilton 12° - A Losail Verstappen beffa le McLaren, una vittoria pesantissima che tiene aperto il Mondiale. Riporta corriere.it