Il Mondiale F1 è pronto a vivere l’ultimo grande appuntamento di questa appassionante stagione. Nel weekend dal 5 al 7 dicembre andrà infatti in scena il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ventiquattresimo capitolo di un campionato ancora aperto. La vittoria di Max Verstappen nel GP del Qatar ha totalmente riaperto la battaglia per il titolo ed ora l’olandese crede realmente alla rimonta finale. Lando Norris continua a guidare la classifica piloti con un vantaggio che però si assottiglia sempre di più. Sono ormai solo dodici le distanze che separano il britannico dalla Red Bull del quattro volte campione del mondo e negli Emirati Arabi Uniti avrà luogo l’ultima grande sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, GP Abu Dhabi 2025: programma, orari, tv, streaming