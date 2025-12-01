Ex Ilva riparte la protesta | i lavoratori di Genova tornano in piazza

I lavoratori dell’ ex Ilva tornano in piazza, ancora una volta a Genova davanti alla stazione di Cornigliano. Dopo aver bloccato, una settimana fa, le strade del quartiere, ora i dipendenti dello stabilimento ligure tornano a occupare la piazza. Una mobilitazione che arriva dopo le risposte venute fuori venerdì dal tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ritenute inaccettabili. La battaglia dei sindacati a difesa dello stabilimento e dei suoi 1300 lavoratori riparte e continuerà finché non arriveranno risposte positive (e concrete) per il futuro dell’ex Ilva. Ex Ilva, i lavoratori di Genova tornano in piazza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

