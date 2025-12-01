Ex Ilva lavoratori in presidio Salis | Roma dia risposte Bucci | Venerdì incontro con Urso | Traffico e aggiornamenti | Video | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca e il presidente di Regione a Cornigliano. I sindacati, dopo il corteo questa mattina, si sono radunati in un sit-in davanti alla stazione, bloccando il Ponente cittadino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

