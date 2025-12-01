Ex Ilva lavoratori in presidio Salis | Roma dia risposte Bucci | Venerdì incontro con Urso | Traffico e aggiornamenti | Video | Fotogallery

La sindaca e il presidente di Regione a Cornigliano. I sindacati, dopo il corteo questa mattina, si sono radunati in un sit-in davanti alla stazione, bloccando il Ponente cittadino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, lavoratori in presidio. Salis: “Roma dia risposte”, Bucci: “Venerdì incontro con Urso” | Traffico e aggiornamenti | Video | Fotogallery

Continua il presidio dei lavoratori: "Bisogna che là Premier affronti la questione dell’Ilva. La situazione è drammatica, nei prossimi mesi si rischia la chiusura della siderurgia in Italia, non ce lo possiamo permettere. Facciamo sentire il nostro peso, il peso di Ge - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, a Genova i lavoratori in strada, arrivata la convocazione al ministero: il 28 novembre Vai su X

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Segnala ligurianotizie.it

Ex Ilva a Genova: lavoratori in assemblea - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Riporta ilsecoloxix.it

Ex Ilva, il ministro Urso convoca l’incontro: sciolto in serata il presidio dei lavoratori di Genova - Dopo la notte trascorsa nelle tende in strada, assemblea e poi corteo. Secondo ilsecoloxix.it