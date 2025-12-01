Ex Ilva lavoratori in presidio permanente Disagi al traffico a Ponente | coda di 9 km sull' A10 | Video | Fotogallery

Traffico in tilt dal primo pomeriggio: in A10 si sono formati più di 9 km di coda da Ponente verso il centro città. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, lavoratori in presidio permanente. Disagi al traffico a Ponente: coda di 9 km sull'A10 | Video | Fotogallery

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Cornigliano è arrivata la sindaca Silvia Salis per esprimere la sua solidarietà ai lavoratori dell'ex Ilva in presidio: "Io ho fatto una domanda chiara: se non arrivano investitori, lo Stato cosa fa? Interviene o no? L’ho chiesto tre volte e non ho avuto risposte. Vog - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, a Genova i lavoratori in strada, arrivata la convocazione al ministero: il 28 novembre Vai su X

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Come scrive telenord.it

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Riporta ligurianotizie.it

Ex Ilva, Bucci: "Venerdì incontro con il ministro Urso - "Ho ricevuto ieri sera e questa mattina la notizia dal ministro che è programmato un incontro per questo venerdì mattina, io cercherò di anticiparlo l'incontro, vedo quello che si riesce a fare ". Lo riporta rainews.it

Ex Ilva a Genova: lavoratori in assemblea - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Secondo ilsecoloxix.it

Ex Ilva, Bucci a Cornigliano dagli operai: se compratore non c’è acquisizione statale - Il governatore della Liguria Marco Bucci oggi si è recato, come la settimana scorsa, al presidio dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano portando alcuni panettoni e dolci natalizi. Come scrive ligurianotizie.it

Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Come scrive ilfattoquotidiano.it