Ex Ilva lavoratori in presidio permanente Disagi al traffico a Ponente | coda di 9 km sull' A10 | Video | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt dal primo pomeriggio: in A10 si sono formati più di 9 km di coda da Ponente verso il centro città. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva lavoratori in presidio permanente disagi al traffico a ponente coda di 9 km sull a10 video fotogallery

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, lavoratori in presidio permanente. Disagi al traffico a Ponente: coda di 9 km sull'A10 | Video | Fotogallery

Altri contenuti sullo stesso argomento

ex ilva lavoratori presidioEx Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Come scrive telenord.it

ex ilva lavoratori presidioEx-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Riporta ligurianotizie.it

ex ilva lavoratori presidioEx Ilva, Bucci: "Venerdì incontro con il ministro Urso - "Ho ricevuto ieri sera e questa mattina la notizia dal ministro che è programmato un incontro per questo venerdì mattina, io cercherò di anticiparlo l'incontro, vedo quello che si riesce a fare ". Lo riporta rainews.it

ex ilva lavoratori presidioEx Ilva a Genova: lavoratori in assemblea - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Secondo ilsecoloxix.it

ex ilva lavoratori presidioEx Ilva, Bucci a Cornigliano dagli operai: se compratore non c’è acquisizione statale - Il governatore della Liguria Marco Bucci oggi si è recato, come la settimana scorsa, al presidio dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano portando alcuni panettoni e dolci natalizi. Come scrive ligurianotizie.it

ex ilva lavoratori presidioIlva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Lavoratori Presidio