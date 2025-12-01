Ex Ilva lavoratori in presidio permanente Disagi al traffico a Ponente | Aggiornamenti | Video | Fotogallery

La sindaca e il presidente di Regione a Cornigliano. I sindacati, dopo il corteo questa mattina, si sono radunati in un sit-in permanente davanti alla stazione, bloccando il Ponente cittadino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, lavoratori in presidio permanente. Disagi al traffico a Ponente | Aggiornamenti | Video | Fotogallery

