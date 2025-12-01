Ex Ilva lavoratori in presidio permanente a Cornigliano fino a venerdì Disagi al traffico in tutto il Ponente | Video | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt per tutto il pomeriggio per i blocchi stradali a Cornigliano. In A10 in serata si sono formati più di 9 km di coda da Ponente verso il centro città. I lavoratori: “Il presidio sarà permanente”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

