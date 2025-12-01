Ex Ilva lavoratori in presidio permanente a Cornigliano fino a venerdì Disagi al traffico in tutto il Ponente | Video | Fotogallery

Traffico in tilt per tutto il pomeriggio per i blocchi stradali a Cornigliano. In A10 in serata si sono formati più di 9 km di coda da Ponente verso il centro città. I lavoratori: "Il presidio sarà permanente".

A causa della manifestazione di protesta dei lavoratori ex Ilva, la città è paralizzata da ponente a levante: lunghissime code sulla Aurelia, lungo la strada per Borzoli, in autostrada. Sono nove chilometri di coda in A10 da ponente a levante, e intanto iniziano a l

La vertenza per l'ex #Ilva. I lavoratori dello stabilimento di Cornigliano (GE) hanno deciso la ripresa della mobilitazione e uno sciopero immediato. La protesta è contro il piano illustrato dal governo venerdì scorso, che prevede una riduzione delle lavorazioni

Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt.

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l'organico ...

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali.

Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: "Urso bugiardo patentato" - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città.

Ex Ilva, lavoratori in presidio. Salis: "Roma dia risposte", Bucci: "Venerdì incontro con Urso" - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord.

Ex Ilva, il ministro Urso convoca l'incontro: sciolto in serata il presidio dei lavoratori di Genova - Dopo la notte trascorsa nelle tende in strada, assemblea e poi corteo.