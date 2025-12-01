Ex Ilva | lavoratori in corteo poi presidio tra via Cornigliano e piazza Savio | Traffico e aggiornamenti | Foto
La manifestazione è partita dopo l’assemblea tenuta dai lavoratori questa mattina davanti allo stabilimento. Viabilità modificata nella zona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Approfondisci con queste news
Italia Viva. . In diretta dalla Camera dei Deputati Mauro Del Barba interroga il ministro Calderone sulle Iniziative urgenti per garantire la tutela dei livelli occupazionali e la continuità del reddito dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, a Genova i lavoratori in strada, arrivata la convocazione al ministero: il 28 novembre Vai su X
Ex Ilva: lavoratori Genova Cornigliano tornano in piazza - I lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano, al termine dell'assemblea, hanno deciso di riprendere la lotta sospesa giovedì scorso con l'annuncio della convocazione al tavolo del Mimit, proclamando uno s ... Riporta ansa.it
Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, verso mobilitazione permanente per il futuro della fabbrica - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Si legge su telenord.it
Ex Ilva a Genova: lavoratori in assemblea - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Come scrive ilsecoloxix.it