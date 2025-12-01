Ex Ilva Genova non si arrende al piano di ridimensionamento del governo | Video
Continua a oltranza la lotta dei lavoratori. Venerdì nuovo incontro a Roma con il ministro Urso. Gli operai pronti a passare la notte in tenda. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Ex Ilva, prosegue il presidio a Genova: ancora code tra Autostrada e città - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ex Ilva, lo sciopero a Genova: presente anche la sindaca Salis - I dipendenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano illustrato nei giorni scorsi dal governo che prevede una riduzione delle lavorazioni nel capoluogo ligure. Secondo tg24.sky.it
Ex Ilva, lavoratori in presidio. Salis: “Roma dia risposte”, Bucci: “Venerdì incontro con Urso” - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Scrive ilsecoloxix.it
Ex Ilva Genova, domani assemblea: lavoratori pronti a nuove proteste e blocchi in città - IL SITO DELLA LIGURIA Lo scenario emerso dopo l'incontro al ministero del Made in Italy a Roma lascia nubi fosche sul futuro dell'ex Ilva di Genova Cornigliano. Scrive primocanale.it
Ex Ilva, a Genova blocco stradale a oltranza contro ‘ciclo corto’ - (askanews) – A Genova nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano che dalle prime ore della mattina hanno allestito un presidio permanente in pia ... Lo riporta askanews.it
Ex Ilva, assemblea a Cornigliano: a Genova si apre una nuova fase di lotta - Dopo il deludente incontro di venerdì al ministero delle Imprese gli operai si preparano a un dicembre di scioperi e proteste. Riporta msn.com