Ex Ilva a Genova | dopo il corteo lavoratori in presidio tra via Cornigliano e piazza Savio | Traffico e aggiornamenti | La fotogallery

Le parole della sindaca Silvia Salis: “Ci aspettavamo un progetto da Roma, sono preoccupata”. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: “Andremo avanti a negoziare in attesa del compratore finale”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva a Genova: dopo il corteo, lavoratori in presidio tra via Cornigliano e piazza Savio | Traffico e aggiornamenti | La fotogallery

Argomenti simili trattati di recente

EX ILVA. USB: "VERTENZA ANCORA IN BALIA DELL’INCERTEZZA" "Unica novità la prosecuzione delle attività presso i siti di Genova e Novi Ligure. Racconigi invece continua ad essere ferma. Quello di ieri è apparso un incontro inconcludente, soprattutto p - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, a Genova nuove proteste e blocchi stradali - A Genova nuova giornata di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano dopo l'incontro di venerdì scorso con ... Scrive msn.com

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Da ligurianotizie.it