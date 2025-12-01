Ex Ilva a Genova | corteo dei lavoratori a Cornigliano | Foto
La manifestazione è partita dopo l’assemblea tenuta dai lavoratori questa mattina davanti allo stabilimento di Cornigliano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
EX ILVA. USB: "VERTENZA ANCORA IN BALIA DELL’INCERTEZZA" "Unica novità la prosecuzione delle attività presso i siti di Genova e Novi Ligure. Racconigi invece continua ad essere ferma. Quello di ieri è apparso un incontro inconcludente, soprattutto p - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, verso mobilitazione permanente per il futuro della fabbrica - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Scrive telenord.it
Ex Ilva a Genova: lavoratori in assemblea - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Secondo ilsecoloxix.it
Ex Ilva: lavoratori Genova Cornigliano tornano in piazza - I lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano, al termine dell'assemblea, hanno deciso di riprendere la lotta sospesa giovedì scorso con l'annuncio della convocazione al tavolo del Mimit, proclamando uno s ... Riporta ansa.it