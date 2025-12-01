Pesaro, 1 dicembre 2025 – Il sole del mattino di ieri aveva da poco oscurato le stelle della notte che sul profilo Facebook della pentastellata Frenquellucci appariva il seguente proposito: “Più tardi faccio un video così spero si chiuda questa situazione”. A metà pomeriggio il filmato è arrivato: otto minuti e tre secondi per riassumere il retroscena (ormai già noto a tutti) del colpo di scena della giunta Biancani, esploso con le dimissioni da assessore comunale. Verso le 19 il sindaco Andrea Biancani prende posizione e “rivolge un profondo ringraziamento a Francesca per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha servito la nostra amministrazione e la città in questi anni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex assessora, ultimo atto: un video per chiudere e chiarire le dimissioni. Il sindaco la ringrazia