Eventi all’Agorà Morelli tutto pronto per la One Glow Night

Pink Life Magazine presenta One Glow Night – Shine your Glow!, l’appuntamento dove “bellezza, imprenditoria, benessere, moda e sostenibilità si fondono in un’atmosfera esclusiva”. L’incontro si terrà l’11 dicembre alle 18 all’Agorà Morelli, in via Domenico Morelli 61A a Napoli. Nell’occasione “verranno svelati il concept dell’evento, le presenze speciali e le collaborazioni glamour, le ispirazioni che renderanno One Glow Night un appuntamento indimenticabile”. Dalle 20.00 si accenderà ufficialmente la One Glow Night, tra musica, beauty e moda. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it