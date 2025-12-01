Evelina Sgarbi denuncia la compagna del padre e la zia Elisabetta L’attacco prima del matrimonio | Non si può fare | il prete si è pure rifiutato

Evelina Sgarbi non ha risparmiato quasi nessuno con la sua raffica di querele. Tra i nomi colpiti c’è anche sua zia, l’editrice Elisabetta Sgarbi. E naturalmente in cima all’elenco c’è Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, con cui dovrebbe convolare a nozze a breve. Sempre che si trovi un prete disposto a celebrare il matrimonio: secondo Evelina, intervistata a Verissimo su Canale 5, a Venezia un primo sacerdote si sarebbe già fatto indietro. «Ho denunciato tutti. Per circonvenzione di incapace e maltrattamenti», ha annunciato la figlia di Vittorio Sgarbi durante la trasmissione. L’esposto, come confermano i suoi collaboratori a Repubblica, è stato presentato contro Sabrina Colle, Nino Ippolito (collaboratore di Sgarbi) ed Elisabetta Sgarbi. 🔗 Leggi su Open.online

