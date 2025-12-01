Eva Schatzer è la nuova Golden Girl italiana | Il gol al Bayern è stato il più emozionante della mia carriera Ecco in cosa sono migliorata Contenta che Walti sia alla Juve
Eva Schatzer, la nuova Golden Girl italiana. La centrocampista della Juventus Women intervistata da Tuttosport dopo la vittoria del premio Eva Schatzer, recentemente premiata come Best Italian Golden Girl 2025, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato del suo percorso calcistico, del premio ricevuto e delle esperienze che l’hanno segnata. La calciatrice della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Eva Schatzer, scudetto a 20 anni con la Juventus Women - C'è anche un'altoatesina nella Juventus Women che venerdì scorso ha conquistato il sesto scudetto della sua storia. Si legge su rainews.it