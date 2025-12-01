Europei nuoto vasca corta 2025 | il programma di domani 2 dicembre Orari tv azzurri in gara
Domani, martedì 2 dicembre, scatteranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: subito protagonista l’Italia, che nelle batterie del mattino (ore 10.00) sarà rappresentata in acqua in 9 delle 10 specialità previste. Nella sessione pomeridiana (ore 19.00), poi, gli azzurri che avranno superato il taglio mattutino, saranno protagonisti nelle semifinali e nelle prime quattro finali, previste per i 400 sl e per le staffette 4×50 sl. La composizione dei quartetti azzurri non è stata ancora svelata. Gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta saranno trasmessi, sia per le batterie che per semifinali e finali, in diretta tv su Rai Sport HD mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it
