Europei di Nuoto in Vasca Corta l’Italia in gara a Lublino | obiettivo medaglie

Lublino – E’ tutto pronto a Lublino, in Polonia, per gli Europei di Nuoto in Vasca Corta. Gli Azzurri scenderanno in batteria e poi in gara dalla giornata di oggi, 1 dicembre, e la competizione si svolgerà fino al 7 dicembre. (leggi qui) C’è grande attesa per la Nazionale Italiana, che punta alle medaglie. Le dichiarazioni della vigilia – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Le parole del direttore tecnico Cesare Butini. “Dispiace per le assenze delle ultime ore di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini, che avrebbero meritato di essere qui in Polonia con noi. Sono sicuro che anche agli europei di Lublino otterremo grandi risultati e faremo emozionare il pubblico che ci guarderà da casa; al via ci sarà una Nazionale che rappresenta un mix perfetto tra esperti e giovani, con sette debuttanti assoluti che ho visto molto motivati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it