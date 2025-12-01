**+Europa | Bonino stabile e vigile attesi ulteriori accertamenti**

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale romano Santo Spirito, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

europa bonino stabile e vigile attesi ulteriori accertamenti

© Iltempo.it - **+Europa: Bonino stabile e vigile, attesi ulteriori accertamenti**

Scopri altri approfondimenti

europa bonino stabile vigileEmma Bonino ricoverata in terapia intensiva: “Situazione stabile, lei sempre vigile” - Ha passato la notte “in condizioni stabili” Emma Bonino, giunta nella serata di domenica in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo riporta msn.com

europa bonino stabile vigileEmma Bonino è ricoverata in terapia intensiva a Roma: «È vigile» - La leader di +Europa è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dove è arrivata domenica sera in codice rosso a seguito di un malore ... Si legge su vanityfair.it

europa bonino stabile vigileTrasportata al Santo Spirito di Roma, la dirigente di +Europa è sotto stretta osservazione Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza… - Trasportata al Santo Spirito di Roma, la dirigente di +Europa è sotto stretta osservazione Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma dopo essere ... novella2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa Bonino Stabile Vigile