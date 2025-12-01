**+Europa | Bonino stabile e vigile attesi ulteriori accertamenti**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale romano Santo Spirito, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico.

