Estrazione Million Day delle ore 13 | 00 | i numeri vincenti di oggi 1 dicembre 2025
. La redazione di Zon.it apre il mese di dicembre con il consueto aggiornamento dedicato al Million Day. Anche oggi, 1 dicembre 2025, rendiamo disponibile in tempo reale la combinazione estratta alle ore 13:00. Combinazione vincente Million Day 1 Dicembre 2025 6 16 44 45 51 Come si gioca al Million Day. Il Million Day è uno dei giochi più seguiti in Italia: basta selezionare cinque numeri da 1 a 55 e attendere l’estrazione quotidiana. Con tutti e cinque i numeri indovinati si può vincere fino a un milione di euro. 🔗 Leggi su Zon.it
