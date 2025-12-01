Essere Partita Iva a Bergamo una corsa a ostacoli Tra crisi e bandi la guida per non arrendersi

Sono la spina dorsale silenziosa dell’economia bergamasca. Liberi professionisti, consulenti, artigiani, commercianti: un esercito di Partite IVA che con il proprio ingegno e la propria fatica alimenta il dinamismo produttivo del territorio. Eppure, dietro le storie di successo e l’immagine di un’imprenditorialità diffusa, si nasconde una realtà fatta di incertezza, burocrazia e una costante lotta per la stabilità. Non è una percezione passeggera, legata solo alle recenti crisi energetiche e inflazionistiche. È una condizione strutturale. Basti pensare che già in tempi non sospetti, un’inchiesta pubblicata proprio da BergamoNews nel 2019 dipingeva un quadro allarmante a livello nazionale, con un tasso di chiusura elevatissimo e una fetta significativa di autonomi al di sotto della soglia di povertà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it