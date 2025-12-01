Esselunga in sciopero protesta dei dipendenti | Violentata in bagno Denuncia shock
Oggi i dipendenti della filiale in provincia di Firenze della nota azienda francese, hanno fatto una protesta per chiedere più sicurezza alla luce del drammatico episodio registrato sabato scorso Una dipendente del supermercato Esselunga a Novoli, a Firenze, è stata aggredita durante il turno di lavoro. Sabato 29 novembre, nel tardo pomeriggio, quando mancava poco alla fine del turno e alla chiusura del supermercato, la donna sarebbe stata molestata in un bagno dei clienti. L’ennesima aggressione verso una donna che questa volta però ha colpito una dipendente dell’azienda dove da tempo l’associazione dei sindacati chiedevano un servizio di sicurezza più accurato e presente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
