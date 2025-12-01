Esposito subito decisivo con l’assist per Lautaro | La cosa più importante è la squadra
Inter News 24 Esposito, giovane attaccante nerazzurro ha contribuito al successo contro il Pisa con un assist perfetto per il gol di Lautaro. Francesco Pio Esposito ha messo subito la sua impronta nella partita contro il Pisa, entrando in campo al posto di Thuram e fornendo un assist decisivo per il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato la gara. Il giovane attaccante, classe 2005, si è mostrato pronto all’azione, aiutando prima Zielinski nel recupero palla e poi servendo un perfetto pallone teso a Lautaro, che non ha esitato a trafiggere il portiere avversario con una conclusione vincente. Nel post-partita, Esposito ha commentato con grande maturità: «La cosa da mettere al primo posto è la squadra, se dai il tuo contributo con un gol o con un assist, poi l’importante sono i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Custodire la memoria significa ricordare le persone che hanno subito le conseguenze più dure dell’odio e della disumanità. Oggi, a Roseto, in Piazza della Libertà, abbiamo reso omaggio a Esposito Marsilio, internato a Zieghenain nel 1943 a soli 20 anni e lib - facebook.com Vai su Facebook
Botta e risposta allo Stadium! A Esposito risponde subito Yildiz! #JuveCagliari 1-1 Vai su X
Esposito subito decisivo con l’assist per Lautaro. “Nessuno come Pio in Serie A per…” - Esposito ha messo lo zampino nella vittoria dell'Inter contro il Pisa con l'assist per il primo gol di Lautaro ... Come scrive fcinter1908.it
Ajax-Inter 0-2 pagelle: Esposito personalità al debutto (7), Sommer decisivo (7,5), Barella poco lucido (5,5) - Il ragazzo dei 19 gol in B allo Spezia debutta a 20 anni in Champions servendo un assist che Thuram ... Scrive corriere.it