Esposito subito decisivo con l’assist per Lautaro | La cosa più importante è la squadra

Esposito, giovane attaccante nerazzurro ha contribuito al successo contro il Pisa con un assist perfetto per il gol di Lautaro. Francesco Pio Esposito ha messo subito la sua impronta nella partita contro il Pisa, entrando in campo al posto di Thuram e fornendo un assist decisivo per il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato la gara. Il giovane attaccante, classe 2005, si è mostrato pronto all'azione, aiutando prima Zielinski nel recupero palla e poi servendo un perfetto pallone teso a Lautaro, che non ha esitato a trafiggere il portiere avversario con una conclusione vincente. Nel post-partita, Esposito ha commentato con grande maturità: «La cosa da mettere al primo posto è la squadra, se dai il tuo contributo con un gol o con un assist, poi l'importante sono i tre punti.

