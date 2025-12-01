di Angelo Ciarletta Francesco Pio Esposito ha detto tutta la verità sull’assist fornito a Lautaro Martinez in Pisa Inter. Ecco le sue dichiarazioni. Pio Esposito è stato decisivo nel successo dell’Inter sul Pisa grazie all’assist prezioso confezionato per il gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Qualcuno però ha messo in dubbio il fatto che il giovane bomber nerazzurro volesse davvero fare quella scelta. LEGGI ANCHE: Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025: «Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia, faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così» Infatti per diversi tifosi e addetti ai lavori, il ragazzino voleva tirare in porta, e sbagliando la conclusione, si è trasformata in un assist prezioso e preciso per il capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito confessa: «Assist per Lautaro o tiro sbagliato? Vi dico tutta la verità»