Espone bandiera palestinese al match Olimpia-Tel-Aviv multato Luca Paladini

Multato per avere esposto la bandiera palestinese al Forum di Milano durante la partita di Eurolega di basket dello scorso 20 novembre, tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv. È accaduto al consigliere regionale lombardo del Patto Civico, Luca Paladini, che ha ricevuto una sanzione di quasi 200 euro. Da quanto riferisce lo stesso Paladini, esponendo lo striscione avrebbe violato le regole interne al Palasport. Peraltro fuori dal palazzetto, prima del match, c'era anche un presidio pro Pal, a cui però Paladini non ha partecipato e non è in nessun modo collegato. Il fondatore de I Sentinelli di Milano, che ha postato un articolo su Facebook con la notizia della multa, si è detto "annichilito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Espone bandiera palestinese al match Olimpia-Tel-Aviv, multato Luca Paladini

