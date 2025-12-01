Esplosione a Ercolano la mamma delle gemelle morte | Non accettate lavoro nero

Lucia Barile ha abbandonato l'aula del processo per un malore; è la madre di Sara e Aurora Esposito, morte insieme a Samuel Tafciu nell'esplosione della fabbrica di botti clandestina un anno fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esplosione Ercolano: Borrelli (AVS) in piazza con i familiari delle vittime: "Non possiamo accettare che vite spezzate valgano meno del guadagno illecito. La comunità chiede pene esemplari." Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli

Oggi alle 11:30 all'esterno del Tribunale di Napoli i familiari delle tre vittime dell'esplosione della fabbrica clandestina di fuochi pirotecnici di Ercolano, avvenuta il 18 novembre dello scorso

Ha chiesto ai tribunale di Napoli il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, l'avvocato Massimo Viscusi, legale della famiglia del 18enne Samuel Tafciu