Esercito Meloni | Inaccettabile no università di Bologna a corso per ufficiali
"Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota, interviene sulla vicenda del corso di filosofia negato dall'Ateneo di Bologna ai cadetti dell'Accademia di Modena L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
