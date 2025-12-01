Esercito | De Maria Pd ' inaccettabile intervento Meloni su università di Bologna'
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Trovo inaccettabile che la Presidente del Consiglio intervenga sulle scelte autonome di una libera istruzione accademica. Non entro nel merito della scelta dell'Ateneo bolognese sul corso per allievi ufficiali, scelta che per altro l' Università ha motivato sul piano tecnico. Ricordo però alla Presidente Meloni che l' art 33 della Costituzione garantisce l'autonomia delle istituzioni di 'alta cultura, università ed accademia'. Un principio fondamentale di libertà e democrazia". Così Andrea De Maria, deputato Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
