Esercitazione con militari NATO in una scuola media è polemica
Due consiglieri hanno parlato apertamente di ''militarizzazione della scuola'', tanto da annunciare il deposito di due interrogazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Esercitazione con militari NATO in una scuola media, scoppia la polemica. La Dirigente chiarisce: "appuntamento rivolto esclusivamente ai docenti, non agli studenti" - A Udine, una semplice circolare interna ha acceso una discussione che, nel giro di poche ore, ha superato i confini dell'ambito scolastico.
Militari Nato a scuola, la dirigente smentisce: «Solo un incontro informativo» - Sara Cuomo spiega che si tratta semplicemente di un confronto con docenti sul supporto della Difesa alla popolazione civile.
Mezzi militari nel cortile della scuola Ellero, "vetrina per l'apparato bellico" - Una circolare dell'Istituto Comprensivo V di Udine annuncia la possibile presenza dei veicoli nel cortile scolastico per un incontro informativo tra docenti ed esercito.