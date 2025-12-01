escursionisti salvati sul cusna due feriti e tre in ipotermia

Due escursionisti scivolati sul ghiaccio rimasti feriti e altri tre in ipotermia. È il bilancio dell’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino ieri pomeriggio per recuperare un gruppo di persone – tutte dai 21 ai 35 anni di età – sul sentiero 617 del Cai, a quota 1.700 metri circa, sul Monte Cusna in località ‘La Borra’. Gli escursionisti erano insieme ad un gruppo di altre cinque persone le quali, dopo la caduta dei due compagni di viaggio, hanno dato immediatamente l’allarme al 118 intorno alle 15. Sul posto sono arrivati i tecnici del Saer che hanno stabilizzato i due pazienti per poi caricarli tramite verricello sull’elisoccorso decollato da Paullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

