ESCLUSIVA Luca Da Prato | Con Allegri dopo l’espulsione non vi dico…
Luca Da Prato, campione italiano di nuoto paralimpico, era presente per l'ultima partita del Milan: l'abbiamo ascoltato tra storia e aneddoti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
ESCLUSIVA TA - Luca Ariatti: "Viola bloccati dalla paura, la Dea di Palladino ora ha una marcia in più" - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Esclusiva Report, l'audio su Luca Cannata (FdI) e le "collette" in contanti versate dal presidente del consiglio Comunale di Avola. Ne parliamo a #Report domenica dalle 20.30 su #Rai3 Vai su X