Ersel Banca Privata cresce nel Triveneto con l’apertura a Padova e Treviso e l’ingresso di senior banker di alto profilo

TorinoMilano, 1° dicembre 2025 – Ersel Banca Privata, società indipendente di gestione patrimoniale e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, annuncia il rafforzamento nel Triveneto con l’apertura di una sede a Padova e, da marzo 2026, a Treviso. L’iniziativa segna una tappa importante nel piano di sviluppo di Ersel, storica boutique di wealth management, che conta oltre 22,5 miliardi di euro di masse e punta a crescere in Italia, portando avanti un modello di business altamente specializzato, con una pluralità di soluzioni articolate in una gamma di servizi a complemento del puro private banking. 🔗 Leggi su Panorama.it

