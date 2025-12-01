Ersel Banca Privata cresce nel Triveneto con l’apertura a Padova e Treviso e l’ingresso di senior banker di alto profilo

Panorama.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TorinoMilano, 1° dicembre 2025  – Ersel Banca Privata, società indipendente di gestione patrimoniale e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, annuncia il rafforzamento nel Triveneto con l’apertura di una sede a Padova e, da marzo 2026, a Treviso. L’iniziativa segna una tappa importante nel piano di sviluppo di Ersel, storica boutique di wealth management, che conta oltre 22,5 miliardi di euro di masse e punta a crescere in Italia, portando avanti un modello di business altamente specializzato, con una pluralità di soluzioni articolate in una gamma di servizi a complemento del puro  private banking. 🔗 Leggi su Panorama.it

ersel banca privata cresce nel triveneto con l8217apertura a padova e treviso e l8217ingresso di senior banker di alto profilo

© Panorama.it - Ersel Banca Privata cresce nel Triveneto con l’apertura a Padova e Treviso e l’ingresso di senior banker di alto profilo

Argomenti simili trattati di recente

ersel banca privata cresceErsel Banca Privata cresce nel Triveneto - Ersel Banca Privata, società indipendente di gestione patrimoniale e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, si rafforza nel Triveneto con l'apertura di una sede a Padova e, da marzo 2026, ... Secondo ansa.it

ersel banca privata cresceErsel accelera nel Triveneto: nuove sedi a Padova e Treviso - La boutique torinese del wealth management consolida la presenza nel Nord Est con un rafforzamento operativo e professionale mirato. Riporta msn.com

MARKET DRIVER: AI, timori bolla sempre più concentrati su mega cap (Ersel) - A detta degli esperti di Ersel Banca Privata sui mercati azionari continua a dominare il tema AI, su cui i timori di bolla sembrano ormai sempre più concentrati su mega- Da milanofinanza.it

MARKET DRIVER: obbligazioni, Ersel punta ancora su quelle ad alto merito - A detta degli esperti di Ersel Banca Privata, per il mercato obbligazionario "riteniamo opportuno un posizionamento pieno sulla duration, soprattutto per i portafogli multiasset, per c ... Riporta milanofinanza.it

ersel banca privata cresceErsel Banca Privata, nel Word Energy Outlook 2025 la sicurezza energetica supera il cambiamento climatico nella nuova strategia globale - Il World Energy Outlook 2025 sposta il focus sulla sicurezza energetica più che sul clima. panorama.it scrive

Allo Spazio Ersel, gli scatti storici di grandi fotoreporter - Ersel, la prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, per il compimento del quarantesimo anniversario di Fondersel ripercorre i momenti storici degli avvenimenti più importanti a livello ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ersel Banca Privata Cresce