Ermal Meta torna sui palchi italiani | tappa a Molfetta per il suo tour nei club

Tornerà sul palco dei club italiani, dopo la nuova esperienza che lo attende a Sanremo. Il cantautore Ermal Meta ha annunciato oggi la programmazione del suo tour che toccherà anche Molfetta: il 22 maggio si esibirà nell'Eremo Club. Il tour nelle sale da concertoPer il musicista si tratterà di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Carlo Conti si affida all’usato sicuro di Patty Pravo, Arisa, Ermal Meta e Francesco Renga e alle nuove leve del mainstream come Tredici Pietro e Mara Sattei. Come al solito all’Ariston ci saranno tutti i gusti, tranne quelli più buoni - facebook.com Vai su Facebook

Dopo Sanremo, @MetaErmal sarà in giro con il tour nei club: il 22 maggio tappa pugliese a Molfetta Vai su X

Ermal Meta torna sui palchi italiani: tappa a Molfetta per il suo tour nei club - Dopo le performance nella 'città dei fiori', partirà per una serie di concerti in alcuni locali della Penisola: il 22 magg ... Si legge su baritoday.it

Dopo Sanremo, Ermal Meta sarà in giro con il tour nei club: il 22 maggio tappa pugliese a Molfetta - Un live energico, potente e viscerale, pensato per un contatto diretto con i fan e per il piacere di riscoprire la dimensione della musica dal vivo senza filtri ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Ermal Meta annuncia tour nei club italiani dal maggio 2026 - Ermal Meta annuncia una nuova tournée che lo porterà a esibirsi dal vivo nei club italiani a partire dal mese di maggio 2026. Lo riporta it.blastingnews.com

Ermal Meta, da maggio Live club 2026 - Dopo l'annuncio ufficiale della sua partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta, dopo l'annuncio della sua partecipazione tra i Big del prossimo festival di Sanremo, comunica le ... Lo riporta msn.com

Ermal Meta Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Dopo l'intensa attività live nel 2025, Ermal Meta ha annunciato sia la partecipazione a Sanremo, sia il nuovo calendario dei concerti che avranno luogo nel prossimo 2026. Si legge su msn.com

Domani 13 maggio uscirà il nuovo romanzo di Ermal Meta "Le camelie invernali" - Ermal Meta, il cantautore albanese naturalizzato italiano, torna a sorprendere i suoi fan con una nuova opera letteraria: domani, 13 maggio, uscirà il suo nuovo romanzo intitolato “Le camelie ... Lo riporta ilmessaggero.it