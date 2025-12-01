Erdogan il sultano che tiene in ostaggio la Turchia Malgieri legge il saggio di Sangiuliano
“Chi conquista Istanbul si prende la Turchia”, diceva Recep Tayyip Erdogan alla vigilia elettorale nel 1994. Diventò sindaco della città del Bosforo, capitale morale e culturale del Paese, e scontati i guai giudiziari che sembravano frenarne la corsa verso il potere, poco dopo diventò il padrone assoluto della Turchia. Questa irresistibile ascesa, segnata da una battuta d’arresto elettorale amministrativa alla fine del 2018, quando si affermò come sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, che ottenne il 48%, venticinquemila voti più dell’avversario Binali Yldirim, ex-premier ed esponente di punta del partito islamista di Erdogan Akp, venne salutata dagli oppositori come l’avvio di un processo di democratizzazione che si dissolse rapidamente, grazie al pugno duro del padre-padrone della Turchia. 🔗 Leggi su Formiche.net
