Ercolano riciclavano vestiti usati | sequestrata fabbrica abusiva

Nella fabbrica abusiva sequestrata a Ercolano erano state stoccate 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. I finanzieri della Compagnia Portici (Napoli) hanno sequestrato, a Ercolano (Napoli), una fabbrica abusiva in cui erano state stoccate 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Sui 500 metri quadrati su . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ercolano, riciclavano vestiti usati: sequestrata fabbrica abusiva

