Era uscito a buttare la spazzatura e gli è crollato il balcone addosso si è salvato per un passo | il trombettista Roy Paci ferito a Palermo

“Era uscito a gettare i rifiuti indifferenziati e tutto a un tratto gli è crollato il balcone addosso “. È il racconto choc della moglie e manager di Roy Paci, il trombettista siracusano che ieri sera, nel cuore di Palermo, ha sfiorato la tragedia. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30 di domenica 30 novembre in via Mariano Stabile, ha coinvolto la struttura del balcone del piano superiore a quello della loro abitazione. Solo un passo indietro, compiuto in una frazione di secondo, ha evitato che l’artista venisse t ravolto da una pioggia di calcinacci e detriti. Il musicista era uscito sul balcone che affaccia sul cortile interno dello stabile per differenziare i rifiuti quando, all’improvviso, l’intera struttura sopra la sua testa ha ceduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Era uscito a buttare la spazzatura e gli è crollato il balcone addosso, si è salvato per un passo”: il trombettista Roy Paci ferito a Palermo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sono uscito per buttare la spazzatura e devo dire che lo sbalzo termico dai giorni scorsi è veramente notevole… Domattina ci sarà da battere i denti visto che non siamo più abituati Buonanotte intanto! ? - facebook.com Vai su Facebook

“Era uscito a buttare la spazzatura e gli è crollato il balcone addosso, si è salvato per un passo”: il trombettista Roy Paci ferito a Palermo - Il musicista stava differenziando i rifiuti quando la struttura è ceduta: "Un passo indietro l'ha salvato", racconta la moglie. ilfattoquotidiano.it scrive

Travolto e ucciso davanti casa. Era andato a buttare la spazzatura - Stava attraversando la strada, via Einaudi che collega San Mariano a Strozzacapponi, quando un’auto lo ha investito. Da lanazione.it