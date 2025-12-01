Epiche battaglie in mare pirati ribelli nativi da salvare e l' amore tormentato tra Marianna e Sandokan Questo e molto altro nella nuova versione tv della avventure salgariane

A cinquant’anni dalla storica serie con Kabir Bedi, Sandokan torna stasera in tv con la prima puntata su Rai 1 e RaiPlay alle 21.30 (prossimamente poi su Disney+). Stavolta a vestire i panni del celebre pirata del Borneo è Can Yaman, attore turco molto apprezzato in Italia, soprattutto dal pubblico femminile. Riuscirà questa nuova versione televisiva dell’opera di Emilio Salgari a scalzare il cult diretto da Sergio Sollima? “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Can Yaman: «Il mio Sandokan inclusivo spero piaccia a Kabir Bedi» La nuova serie, diretta Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ripropone gli elementi più amati del mito salgariano: le epiche battaglie in mare, i pirati ribelli, i nativi da difendere, la figura carismatica di Lady Marianna (ora più determinata che mai), l’amico l’inseparabile di Sandokan Yanez, il cinico Ed Brooke e una colonna sonora rinnovata grazie ai Calibro 35, che richiama quella indimenticabile del passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

