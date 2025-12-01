Epiche battaglie in mare pirati ribelli nativi da salvare e l' amore tormentato tra Marianna e Sandokan Questo e molto altro nella nuova versione tv della avventure salgariane
A cinquant’anni dalla storica serie con Kabir Bedi, Sandokan torna stasera in tv con la prima puntata su Rai 1 e RaiPlay alle 21.30 (prossimamente poi su Disney+). Stavolta a vestire i panni del celebre pirata del Borneo è Can Yaman, attore turco molto apprezzato in Italia, soprattutto dal pubblico femminile. Riuscirà questa nuova versione televisiva dell’opera di Emilio Salgari a scalzare il cult diretto da Sergio Sollima? “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Can Yaman: «Il mio Sandokan inclusivo spero piaccia a Kabir Bedi» La nuova serie, diretta Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ripropone gli elementi più amati del mito salgariano: le epiche battaglie in mare, i pirati ribelli, i nativi da difendere, la figura carismatica di Lady Marianna (ora più determinata che mai), l’amico l’inseparabile di Sandokan Yanez, il cinico Ed Brooke e una colonna sonora rinnovata grazie ai Calibro 35, che richiama quella indimenticabile del passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
LEGAMI. . Il papà affronta ogni giorno sfide epiche: mostri della nanna, battaglie coi dentini e missioni di relax quasi impossibili. Per fortuna ci sono i regali LEGAMI a dargli una super–mano! Il kit da supereroe è già pronto: scoprilo sul sito e in Boutique. - facebook.com Vai su Facebook
Tre attrici e sette leggende di mare e pirati - Ovvero l’Arcipelago di Venere" si tiene stasera alle 21. Lo riporta lanazione.it
Le avventure per mare e la repubblica dei pirati nel romanzo di Mary - Sangue salmastro di Francesca De Tores edito da Ne/oN con la traduzione di Chiara Puntil (pp. ilmanifesto.it scrive
Stasera in Tv «I pirati dei Caraibi» Le avventure di Jack Sparrow raccontate oltre i confini del mare - Oltre i confini del mare è un film del 2011 diretto da Rob Marshall, con interpreti Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Kevin McNally e Sam Claflin. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it