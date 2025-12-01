Ep722 – Tre attivisti italiani feriti dai coloni in Cisgiordania Tajani | Israele fermi le violenze – Ecco i cantanti di Sanremo 2026

Tre attivisti italiani feriti dai coloni in Cisgiordania. Tajani: “Israele fermi le violenze”. Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog, è per l’interesse nazionale. Sanremo: dal debutto di Tommaso Paradiso al ritorno di Fedez e Masini, che si presentano in duo, il Festival di Conti promette di soddisfare tutti i palati musicali. In Qatar vince Verstappen su Piastri, Norris solo quarto. Ora l’olandese è a soli 12 punti dal leader del mondiale di F1 con una sola gara da disputare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.722 – Tre attivisti italiani feriti dai coloni in Cisgiordania. Tajani: “Israele fermi le violenze” – Ecco i cantanti di Sanremo 2026