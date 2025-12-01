Entrano nelle nostre case prima di cena Le zone dell' Aretino più colpite e le tecniche più utilizzate

I colpi a Montevarchi, i sopralluoghi a Ponticino, i tentativi di furto a Laterina. E ancora i ladri segnalati a Foiano della Chiana (e il successivo tam tam sui social), un colpo messo a segno il 2 novembre tra Capolona e Subbiano. E più recentemente il tentativo di furto ripreso a San Marco. Ci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

È tutto pronto. Le nostre undici entrano in campo con una sola idea in testa: giocare da Roma, con cuore, coraggio e identità. ? Fischio d’inizio, si va. #RomaCalcioFemminile #StartingXI #ForzaRoma #MatchDay - facebook.com Vai su Facebook

“I coloni entrano nelle nostre case e distruggono tutto”: il grido di Omar dalla Cisgiordania assediata - La testimonianza di Omar, un palestinese di Nablus: “Quasi quotidianamente ci sono incursioni nel nostro campo profughi, vengono esplosi proiettili, lanciati gas e compiuti arresti arbitrari. Si legge su fanpage.it

«Così i ladri sono entrati nelle nostre case» - In tutto sono statei messi a segno cinque colpi in due ore Macerata, 10 novembre 2014 - Si legge su ilrestodelcarlino.it