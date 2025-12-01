Ennesima tragedia della strada | travolto in sella alla sua bici

Lecceprima.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO'COPERTINO - L'impatto fatale sulla strada provinciale e il corpo sull’asfalto. Muore mentre in sella alla sua bicicletta rientra verso casa. L’incidente si è verificato poco dopo le 18 sulla Nardò-Copertino.Vittima un lavoratore di 66 anni travolto da una vettura in transito. Ancora dubbi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

