Ennesima tragedia della strada | travolto in sella alla sua bici

NARDO'COPERTINO - L'impatto fatale sulla strada provinciale e il corpo sull’asfalto. Muore mentre in sella alla sua bicicletta rientra verso casa. L’incidente si è verificato poco dopo le 18 sulla Nardò-Copertino.Vittima un lavoratore di 66 anni travolto da una vettura in transito. Ancora dubbi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

