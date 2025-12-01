Emozione Corsa in pista con le supercar fra corsi di guida sportiva e hot laps
Proseguirà anche nel 2026 il ricco calendario di attività e di corsi di guida sportiva promossi da Emozione Corsa in alcuni dei principali circuiti della Penisola (da Arese a Bari, da Agrigento a Ferrara e Perugia, per una pianificazione completa che va da nord a sud, isole comprese). Una proposta particolarmente variegata e trasversale, aperta a tutti, che permette agli appassionati di quattro ruote di salire a bordo e di mettersi al volante di vetture sportive del calibro dell'Audi R8, della Ferrari 296, della Lamborghini Huracan, della McLaren 570S e della Porsche 992. Il tutto in piena sicurezza, visto che ciascun partecipante viene affiancato da istruttori professionisti sin dalle fasi preliminari rispetto all'ingresso in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Traguardi che nascono dal cuore Ogni corsa è una sfida, ogni passo un’emozione. Con grinta, dedizione e un grande sorriso, i nostri colori continuano a farsi notare dentro e fuori pista! Allenati, divertiti, cresci con noi! Per entrare nel gruppo giovanile Li - facebook.com Vai su Facebook
Emozione Corsa, in pista con le supercar, fra corsi di guida sportiva e hot laps - Proseguirà anche nel 2026 il ricco calendario di attività e di corsi di guida sportiva promossi da Emozione Corsa in alcuni dei principali circuiti della Penisola (da Arese a Bari, da Agrigento a Ferr ... Riporta msn.com
"Corsa dell’Arno", Sadalsuud regala emozioni - Spettacolo ed emozioni, davanti a un numeroso pubblico, nella 196ª Corsa dell’Arno (montepremi 44. Secondo lanazione.it
Sanna, infortunio archiviato: "L’emozione della prima corsa" - "Non ci eravamo messi d’accordo, casualmente ci siamo ritrovati con Antonio nella stessa corsa", racconta Carlo Sanna. Lo riporta lanazione.it