emozione corsa in pista con le supercar fra corsi di guida sportiva e hot laps

Proseguirà anche nel 2026 il ricco calendario di attività e di corsi di guida sportiva promossi da Emozione Corsa in alcuni dei principali circuiti della Penisola (da Arese a Bari, da Agrigento a Ferrara e Perugia, per una pianificazione completa che va da nord a sud, isole comprese). Una proposta particolarmente variegata e trasversale, aperta a tutti, che permette agli appassionati di quattro ruote di salire a bordo e di mettersi al volante di vetture sportive del calibro dell'Audi R8, della Ferrari 296, della Lamborghini Huracan, della McLaren 570S e della Porsche 992. Il tutto in piena sicurezza, visto che ciascun partecipante viene affiancato da istruttori professionisti sin dalle fasi preliminari rispetto all'ingresso in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

