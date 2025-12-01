Emma Bonino trasferita all’ospedale San Filippo Neri | Condizioni stabili ed è sempre stata vigile

Le condizioni di  Emma Bonino  restano gravi, ma la storica leader radicale è descritta come «lucida e vigile» dai sanitari che la hanno in cura. La notte tra domenica e lunedì l’ha trascorsa in terapia intensiva allospedale  Santo Spirito  di Roma, dove era stata ricoverata in codice rosso dopo un improvviso malore. In tarda mattinata, la Asl Roma 1 ha comunicato che «Emma Bonino è stata trasferita alla Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri», un passaggio destinato a «garantire un setting appropriato» per le cure, grazie alla presenza di un reparto altamente specializzato nella patologia riscontrata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

