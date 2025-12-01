Emma Bonino trasferita alla Stroke Unite del San Filippo Neri | è vigile ma resta grave

La leader politica ha combattuto per otto lunghi anni contro un cancro, il microcitoma polmonare, diagnosticato nel 2015 e per cui ha concluso le cure nel 2023. Nell'ottobre dello scorso anno, però, Bonino è stata ricoverata per una settimana a causa di un problema respiratorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

