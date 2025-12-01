Emma Bonino trasferita alla Stroke Unite del San Filippo Neri | è vigile ma resta grave
La leader politica ha combattuto per otto lunghi anni contro un cancro, il microcitoma polmonare, diagnosticato nel 2015 e per cui ha concluso le cure nel 2023. Nell'ottobre dello scorso anno, però, Bonino è stata ricoverata per una settimana a causa di un problema respiratorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma per un’insufficienza respiratoria, ma al momento – secondo le informazioni trapelate – è vigile. Radicale della prima ora, Bonino per anni ha combattuto contro un tumore, micro - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva in ospedale per problemi respiratori ift.tt/NhDxbq7 Vai su X
Emma Bonino trasferita dopo il ricovero in un altro ospedale a Roma: "È sempre vigile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emma Bonino trasferita dopo il ricovero in un altro ospedale a Roma: 'È sempre vigile' ... Come scrive tg24.sky.it
Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri per “un setting” di cure appropriato - Dopo il ricovero in terapia intensiva, Emma Bonino è stata trasferita alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri. Scrive newsmondo.it
Emma Bonino trasferita all'ospedale San Filippo Neri: «Condizioni stabili ed è sempre stata vigile» - La leader di +Europa ed ex ministra degli Esteri è stata ricovata in terapia intensiva domenica sera all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore. Lo riporta roma.corriere.it
Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma, 'sempre vigile' - E' stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri Emma Bonino, arrivata nella serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito di Roma. Come scrive msn.com
Dopo il ricovero per malore Emma Bonino cambia ospedale, il trasferimento al San Filippo Neri - Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all’ospedale Santo Spirito di Roma, è stata trasferita alla Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri. Si legge su padovanews.it
Tumore Emma Bonino, cos'è il microcitoma polmonare che l'ha colpita nel 2015 e quali sono le terapie - Tumore raro ma tra i più aggressivi, il microcitoma polmonare continua a rappresentare una sfida clinica. Scrive msn.com