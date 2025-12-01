Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri è stabile

AGI - Emma Bonino è stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri. Secondo quanto si apprende, le condizioni della leader radicale rimangono stabili. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri, è stabile

